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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narenciye tesisi alevlere teslim! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Rusya'ya gidecek limonlar yandı

        Adana'da bir narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında Rusya'ya ihraç edilmek üzere hazırlanan 180 ton limonun da zarar gördüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:50 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:44
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        Rusya'ya gidecek limonlar yandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Güneri Mahallesi'ndeki Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Karadan çalışması yürüten ekiplere Orman Bölge Müdürlüğünün söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle hasar oluşan tesiste Rusya'ya ihraç edilmek üzere hazırlanan 180 ton limonun da zarar gördüğü öğrenildi.

        Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapacak.

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        #haberler
        #adana
        #Son dakika haberler
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