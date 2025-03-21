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        Erzin'de narenciye bahçelerini don vurdu

        Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçelerini don vurdu. Zirai don nedeniyle yaklaşık 160 bin dekar arazide yüzde 70 oranında zarar oluştuğu belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:42
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        Narenciye bahçelerini don vurdu
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        Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan zirai donun yaklaşık 160 bin dekar araziyi etkilediği belirtildi.

        Doğu Akdeniz'de geçen haftalarda etkili olan soğuk havanın ardından tarım arazilerinde zirai don yaşanmıştı. Bölgenin geçim kaynağı olan narenciye bahçelerinde de ağaçlarda kuruma meydana geldi.

        Ziraat mühendisi ve Erzin Ziraat Odası Başkan vekili Hüseyin Erdi Korkmaz, Erzin ilçesinde yaklaşık 160 bin dekar arazide yüzde 70 oranında zarar olduğunu söyledi.

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        Erdi Korkmaz, soğuk havanın etkisiyle dondan etkilenen narenciye ağaçlarının ürün fiyatını etkileyeceğini belirterek, "Bu yıl beş gün süren bir soğuk hava dalgası oldu. Ağaçlarımızda don zararı meydana geldi. Erzin Türkiye narenciye ihracatı yüzde 15'ini karşılamaktadır. Bu durumdan dolayı da ister istemez 2025 yılında narenciye meyve fiyatlarında bir artış, üretimde büyük bir düşüş beklemekteyiz. İster istemez ihracatı etkileyecek ve iç piyasayı da etkileyecek" dedi.

        Korkmaz, "Şu an ağaçlara yapacağımız bir şey yok. İzleyip göreceğiz kuruyan olacak mı olmayacak mı? Biz gerekli müdahaleleri yapacağız. Şu an gidişata göre biraz su veriyoruz. Çiftçiler de su kullanıyor duruma göre gübrelerini veriyoruz" şeklinde konuştu.

        Erzin'de çiftçilik yapan Rahmi Ergörün (60) de 400 ağaçlık narenciye bahçesinin don etkisiyle zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

        "Yaklaşık 65 dekara yakın ÇKS kaydım var. Şu an bahçemde hiç yaş yaprak göremedim. Yazın hani susuzluktan yanan aynı ağaçlar gibi. Geçtiğimiz günlerde oluşan soğuk hava kütlesi hepsini yakmış kavurmuş. Bu soğuk hava bize birkaç seneye mal olacak. Şu anki gözlemlerimize göre ne kadar kurudu ve dallara ne kadar zarar verdi bilmiyoruz. Sadece yaprakta gözükeni görüyoruz. Bu tekrar filiz verir mi, bu sene önce verirse yeşil kalan aksamları başka filiz verecek mi? Benim pek bir ümidim yok. 400 ağaca yakın narenciye ağacım var."

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