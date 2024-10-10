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        Haberler Bilgi Yaşam Nar kesmenin, soymanın ve yemenin basit yolu nedir?

        Nar nasıl kolaylıkla ayıklanır? Dört adımda nar nasıl hazır hale gelir?

        Tek bir meyve içerisinde sayısız mini sulu vitamin taneciklerini barındıran nar meyvesi, tadının güzelliği ve besin değerlerinin yanında yemesinin zorluğu ile de bilinir. Nar kesmenin ve yemeğe hazır hale getirmenin pratik yollarına gelin birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:00
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        • 1

          Kırmızı rengi ve sulu ekşi tadıyla nar, meyve denince akla gelen en zahmetli besinlerden biridir. Çok sevilmesine rağmen, yemek için çok uğraştırması çoğu zaman tüketilmesinin önüne geçiyor. Sizler için dört adımda nar yemenin kolay yolunu hazırladık.

        • 2

          1. Adım

          Bir soyma bıçağıyla, narın tepesindeki çiçek olarak bilinen sapı çıkarın. Dilimlerken, bıçağı hareket ettirmek yerine meyveyi dairesel hareketlerle hareket ettirin. Daha eşit bir kesim elde edersiniz ve bıçağın kayması ve yaralanmaya neden olma olasılığını azaltırsınız.

        • 3

          2. Adım

          Sapı çıkarıldıktan sonra, narın kabuğunu meyvenin tepesinden dibine doğru dikey olarak keserek çizin. Nar çekirdeklerini içten ayıran kalın beyaz özü not edin ve özü kesme işleminde kılavuz olarak kullanın. Çok derin kesip fazla suyunu kaybetmek istemediğinizi unutmayın.

        • 4

          3. Adım

          Çizilmiş meyveyi, sapın çıkarıldığı tepeye iki baş parmağınızı koyarak tutun ve narı nazikçe çekerek bölümleri ayırın. Hepsi mükemmel veya eşit şekilde ayrılmayacak ve bu sorun değil. Buradaki fikir, mümkün olduğunca çoğunu sağlam tutarken tohumlara kolayca erişmenizi sağlamaktır.

        • 5

          Not: İşlem sırasında düşen gevşek tohumları yakalamak için bu adımı su dolu bir kase üzerinde yapmak yardımcı olur. Beyaz öz yüzerken tohumlar kasenin dibine düşecek ve bu ikisini ayırmayı kolaylaştıracaktır.

        • 6

          4. Adım

          Bu adımda iki şey olur ve ikisi de oldukça belirgin görünecektir. İlk olarak, tohumları serbest bırakmak için her bölümün kabuğunu mümkün olduğunca ters çevirerek geri çekin.

        • 7

          İkinci olarak, kalan tohumları özden elle ayırmak için parmaklarınızı kullanın. Meyve ne kadar olgunsa, tohumlar o kadar kolay serbest kalacaktır.

        • 8

          Alternatif yol

          Nar çekirdeklerini toplamanın alternatif bir yolu , meyveyi ortasından ikiye kesip kürenin iki yarım küresi gibi ayırmaktır. Daha sonra kesik tarafı aşağı bakacak şekilde bir kasenin üzerine tutarak, çekirdekler çıkana kadar tahta bir kaşıkla kabuk tarafına vurun.

          Kaynak: Howstuffworks

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