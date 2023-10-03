Napoli Real Madrid maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada iki ekip de 3 puan alıp liderliği elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Napoli Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları..