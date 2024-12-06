Napoli- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İtalya Serie A 15. hafta maçında Napoli, Lazio ile kozlarını paylaşacak. Dün oynanan İtalya Kupası son 16 turu maçında iki takım karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı Lazio 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Peki, Napoli- Lazio Serie A maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da lider Napoli, Lazio'yu ağırlıyor. Oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 2'şer mağlübiyet ve beraberliği olan Napoli 32 puanla zirvede bulunuyor. Öte yandan 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlübiyet elde eden Lazio, 28 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Napoli- Lazio maçı ne zaman? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu...
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NAPOLİ- LAZİO MAÇI NE ZAMAN?
Napoli- Lazio İtalya Serie A maçı 8 Aralık Pazar günü 22.45'te oynanacak
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NAPOLİ- LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak kritik mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
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NAPOLİ MUHTEMEL 11
Caprile, Zerbin, Marin, Jesus, Spinazzola, Folorunsho, Gilmour, Neres, Raspadori, Ngonge, Simeone
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LAZİO MUHTEMEL 11
Mandas, Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Zaccagni, Noslin