Haberi duyan binlerce Napolili Maradona'yı onurlandırmak için Arjantinli'nin resimlerinin bulunduğu binalar önünde mumlar yaktı. Şehrin sakinlerinden Francesco Errico "O kadar duygusal bir an ki tarif edemiyorsun. Bize her şeyi verdi. Akıllara durgunluk veren şeyler yaşattı" dedi.