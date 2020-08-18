Fenerbahçe'nin geçen yaz Napoli'ye 18 milyon Euro'ya sattığı Eljif Elmas, İtalyan ekibiyle nikah tazeledi. Serie A ekiplerinden Napoli, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatıldığını ve 2025 yılına kadar imza atıldığını duyurdu.

Eljif geride kalan sezonda 25 maçta forma giyerken Coppa Italia zaferi yaşadı.