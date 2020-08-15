İtalyan ekibi Napoli, Callejon'un ayrılığı sonrası transfer çalışmalarını sürdürüyor... Kanat oyuncusu için adaylar ise Bernardeschi, Cengiz Ünder ve Jeremie Boga... Napoli'nin bu oyuncular arasında önceliği Sassuolo forması giyen Jeremie Boga... Şimdilik iki takımın arasındaki pazarlıkta rakamlar yakın değil.

Eğer Boga ile anlaşamazlarsa rota Cengiz Ünder'e çevrilecek. Napoli, milli oyuncumuz için Roma'ya 20 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Roma ise 23 yaşındaki oyuncuyu 30 milyon Euro'nun altında bir bedelle bırakmak istemiyor.