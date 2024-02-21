İKİ TAKIMDA SON DURUM

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda mücadele eden Barcelona, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 12 kez sarsan Xavi’nin öğrencileri, kalesinde ise 6 gol gördü. H Grubu’nu lider olarak tamamlayan Barcelona 12 puan topladı.

Ev sahibi Napoli ise grup aşamasının dikkat çeken takımlarından birisi oldu. C Grubu’nda mücadele eden Napoli, gruplarda Real Madrid’e 2 kez mağlup olurken Braga ve Union Berlin takımlarına kaybetmedi. Napoli gruplarda oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.