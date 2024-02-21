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        Haberler Spor Futbol Napoli- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar ligi son 16 turu maçları - Futbol Haberleri - Futbol Haberleri

        Napoli- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları heyecanı sürüyor. C Grubu'nu 2'nci olarak tamamlayan Napoli, H Grubu'nu lider bitiren Barcelona'yı konuk ediyor. Sporseverler, zorlu müsabaka öncesinde maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Napoli- Barcelona möaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:52
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        • 1

          Bu sezon La Liga’da şampiyonluk yarışından uzak kalan Barcelona’da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Devler Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Barcelona, ilk karşılaşmada deplasmanda kazanmanın hesaplarını yapıyor. Braga ve Union Berlin gibi takımları geride bırakarak C Grubu'nu 2'nci tamamlayan Napoli ise taraftarı önünde galip gelerek rövanş öncesi avantaj sağlamak istiyor. Zorlu müsabaka öncesi maçın başlangıç saati ve yayıncı kuruluşu merak ediliyor. Peki, Napoli- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          NAPOLİ- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Napoli- Barcelona maçı 21 Şubat Çarşamba (bugün) 23.00'de başlayacak.

          Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak olan maç dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.

        • 3

          Kritik mücadele öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.

          NAPOLİ- BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Napoli: Meret, Di'Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Traore, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

          Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo, F. de Jong, Christensen, İlkay Gündoğan, Yamal, Pedri, Lewandowski

        • 4

          İKİ TAKIMDA SON DURUM

          Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda mücadele eden Barcelona, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 12 kez sarsan Xavi’nin öğrencileri, kalesinde ise 6 gol gördü. H Grubu’nu lider olarak tamamlayan Barcelona 12 puan topladı.

          Ev sahibi Napoli ise grup aşamasının dikkat çeken takımlarından birisi oldu. C Grubu’nda mücadele eden Napoli, gruplarda Real Madrid’e 2 kez mağlup olurken Braga ve Union Berlin takımlarına kaybetmedi. Napoli gruplarda oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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