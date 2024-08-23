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        Haberler Dünya Namibya'da kuraklık nedeniyle 700'den fazla vahşi hayvan itlaf edilecek | Dış Haberler

        Namibya'da kuraklık nedeniyle 700'den fazla vahşi hayvan itlaf edilecek

        Namibya hükümeti, El Nino hava olayından kaynaklı kuraklık nedeniyle, ülke genelindeki ulusal parklarında 700'den fazla vahşi hayvanın itlaf edileceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 21:24 Güncelleme: 23.08.2024 - 21:24
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        Kuraklık nedeniyle hayvanlar itlaf edilecek
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        Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanı Pohamba Shifeta, basına yaptığı açıklamada, kuraklığın vurduğu ülkede, otlaklar üzerindeki baskıyı azaltmak ve kıtlık tehdidi altındaki halka besin kaynağı sağlamak üzere, 83 fil, 30 su aygırı ve 300 zebranın aralarında bulunduğu 700'den fazla hayvanın avlanmak suretiyle itlaf edileceğini bildirdi.

        Shifeta, kuraklığın Namibya'nın su kaynaklarını kurutarak, hayvanlar arasında kıt kaynakların kullanımı konusunda rekabete yol açtığına ve bu rekabetin bazı türlerin hayatta kalmasını tehdit altına aldığına dikkati çekti.

        Bu kararın dikkatli bir değerlendirme sürecinin ardından alındığını belirten Shifeta, yaşanan krizi önlemek için bu kararın uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Namibya
        #kuraklık
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