Nallıhan Kuş Cenneti'ndaki yangının sebebi belli oldu!

Nallıhan Kuş Cenneti'nin yanındaki Akçabayır mevkisindeki sazlık ve söğütlük alanda, dün saat 19.00 sıralarında elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı. Turistik bölgedeki yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Günün ağarmasıyla birlikte yangının yol açtığı zarar gün yüzüne çıktı. Kuş cennetinin yakınındaki sazlık bölgede 45 hektarlık alanın zarar gördüğü görüldü.
"45 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ"
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, dün akşam bölgedeki sulama kuyularında bulunan trafoya kuş çarptığını ve bu nedenle trafonun kontak yaparak alev aldığını söyledi. Öntaş, "Bunun sonucunda sazlık alanda yangın çıktı. Ve bu yangın da kuş cennetinin yaklaşık 45 hektarlık alanını etkiledi. Yangın 19.00 sıralarında başlamıştı. İlk müdahaleyi vatandaşımız yaptı. Sonra Nallıhan Belediyesi ve bölgedeki maden araçları ile yangın alanında çalışma yapıldı. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ile yangına müdahale edildi. Gece 03.00'e doğru da bu yangına genişlemeden söndürdük" dedi.
"ŞU ANA KADAR KUŞ ÖLÜMLERİNE RASTLANMADI"
Bu bölgenin Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından birisi olduğunu ve 200'e yakın kuş türü yaşadığını ifade eden Öntaş, "Burası Türkiye'deki kuşların konakladığı en büyük alanlardan birisi. Artık bu ayın sonuna doğru bu kuşlar geldiği yere göç edecekler. Burası, kuşların üreme alanları. Üreyen bu kuşlar daha sonra göç ediyorlar. Bölgede en çok kara batak, kara leylek, balıkçıl ve angut kuşları var. Çok şükür yangını, kuşların asıl yaşadığı bölgeye sıçramadan söndürdük. Kuşların yoğun olduğu bölgeye sıçrasaydı çok büyük bir felaket yaşamış olacaktık. Şu anda bölgede tespit çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar kuş ölümlerine rastlanmadı; ama olabilir" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!