Nalan Kuruçim (Türkan) kimdir?

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Atv ekranlarının baş rollerinde İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman’ın olduğu Sen Anlat Karadeniz dizisinin muhteşem hikayesi ve hikayeye eşlik eden Karadeniz’in yüreğimizi titreten müzikleri ile daha ilk bölümünde büyük beğeni almayı başarmıştı. Dizinin her karakteri ayrı ayrı merak konusu oldu. Merak edilen karakterlerden bir diğeri ise Türkan karakteri oldu. Türkan, Mercan ve Nazar’ın annesi ve Cemil Dağdeviren’in eşidir. Kızlarının mutluluğu için çırpınan bazen yaşadıklarının altında ezilen, bazen duygularına yenik düşerek haklıyı görmeyen, farkına vardığında ise doğru bildiklerinin arkasından gitmekten taviz vermeyen gözü yaşlı dik başlı bir anne. Peki kimdir Nalan Kuruçim? Hakkında merak ettiklerinizi sizin için derledik.
Oyuncu Nalan Kuruçim, 31 Ekim 1971 (48 yaşında) tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini doğduğu Ankara’da okuyan ünlü isim, liseden sonra lisans eğitimine de memleketinde devam etti ve Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitim alarak tamamladı.
Müjdat Gezen Kültür Ve Sanat Merkezinde oyunculuk üzerine eğitim alan oyuncu, oyunculuk yaşamına 1995 yılında başlayan Kuruçim, Tuhaf Bir Gece ve Çiçek Taksi dizilerinde oynadı. Bunu; 1996’da başlayan ve 1999’da biten Kara Melek dizisi, 1997’de Ruhsar, 2001’de Aşkım Aşkım, Yeditepe İstanbul, Tatlı Hayat, Baba Ocağı, 2002’de Yarım Elma, 2003’de Kampüsistan, 2004’te Büyük Yalan, 2006’da Ahh İstanbul, 2009’da Babam Büfe ve Büyük Oyun dizileri izledi. 2011 yılında Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosunda yer aldı. Bugüne kadar bir çok sinema ve dizide rol alan usta oyuncu tv dizisi olarak en son Sen Anlat Karadeniz Kadrosunda yer alan Türkan Dağdeviren karakterini canlandırmaktadır. Nalan Kuruçim bu diziye başladıktan sonra 4 sinemada daha roller üstlenerek sanat hayatına hızla devam ediyor.
168 cm boyunda olan usta oyuncu Nalan Kuruçim Radikal Gazetesi Kültür Sanat Editörü Cem Erciyes ile evlidir.
Nalan Kuruçim’in Oynadığı Dizi Ve Filmler
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