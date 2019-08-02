Sekai'ye nüfus engeli

02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, 'Cep Herkülü' olarak bilinen Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye Olimpiyatlar başta olmak üzere birçok madalya kazandırdı. Süleymanoğlu, 2017 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
BABALIK DAVASI AÇTI
Ölümünün ardından Japonya'da yaşayan Sekai Mori, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı. 1991 yılında Türkiye'de dünyaya geldiğini ve ünlü haltercinin babası olduğunu iddia etti.
DNA TESTİ UYUMLU ÇIKTI, DAVAYI KAZANDI
Mahkeme DNA testi yapılmasına karar verdi. Ünlü haltercinin mezarından alınan DNA örnekleri ile Sekai Mori'den alınan örnekler uyumlu çıktı. Mahkeme, Sekai Mori'nin, Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmetti.
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ TALEBİ REDDETTİ
Mori'nin avukatları mahkeme kararı ile birlikte nüfus müdürlüğüne başvurarak Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun nüfus kütügüne geçirilmesini talep etti. Ancak bu talep reddedildi. Çünkü istisnai bir engelle karşılaşıldı. Naim Süleymanoğlu da sonradan Türk vatandaşı olmuştu. Ve nüfusa kaydı istenen Sekai Mori 18 yaşından büyüktü. Bu nedenlerle Mori'nin nüfus kaydı Naim Süleymanoğlu'nun üzerine yapılamıyor. Bunun tek bir yolu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istisna yoluyla bu kaydın yapılmasına izin vermesi...
BABASININ NÜFUSUNA KAYIT OLAMIYOR
Sekai Mori'nin avukatı Hülya Aksakal, "DNA testine göre Sekai hanımın Naim beyin kızı olduğu ispatlanmış durumda. Bunun üzerine zaten mahkemenin verdiği kararda da Naim beyin Sekai hanımın babası olduğu net bir şekilde karara bağlandı. Burada çok istisnai bir durum yaşandı. Naim Süleymanoğlu bildiğiniz üzere Türk vatandaşlığına sonradan geçti. Bu sebeple karşımıza istisnai bir engel çıktı. Sekai hanım 18 yaşından da büyük olması sebebiyle şu anda normal yollarla mahkeme kararıyla babasının nüfusuna kayıt olamıyor"
TEK ÜMİDİ CUMHURBAŞKANIMIZIN İZİN VERMESİ
Sekai Mori'nin avukatı Keiko Torigoe, "Nüfus kanununa göre ancak Sekai hanımın ümidi sayın Cumhurbaşkanımızın istisna yoluyla Sekai hanımı Naim beyin nüfusuna kayıt edilmesini izin verilmesi oldu. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile en yakın zamanda Sekai hanımın Naim beyin nüfusunda adını görmesini kalbimizden istiyoruz."
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