Eski âşıklar oyunda karşılaştı
Bir süredir şef İdil Yazar ile aşk yaşayan avukat Nail Gönenli, ilk kez sevgilisiyle gittiği 'Hayalperest' adlı tiyatro oyununda eski sevgilisi Çağla Şıkel ile karşılaştı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı 'Hayalperest' adlı oyun Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluştu. Oyunu izlemeye gelenler arasında; Çağla Şıkel, Yüsra Geyik, Şebnem Bozoklu, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak, Sertab Erener, Cansu Tosun, Nail Gönenli sevgilisi İdil Yazar, Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar, Selim Demir, Hasibe Eren, Ecem Erkek, Derya Şensoy, Fatih Terim, Fulya Terim, Buse Terim Merve Terim Çetin, Oğuzhan Koç ve Hazal Şubaşı gibi ünlü isimler vardı.
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"BU ANA ÇOCUKLARIM DA ŞAHİT OLSUN İSTEDİM"
Davete; çocukları Kuzey ve Uzay ile gelen Çağla Şıkel; "Enis'i çok seviyorum. Aileden biri olur ya onun mezuniyet töreninde gibiyim. Bugünü gerçekten çok hayal etti. Bugün izleyicilere hayal edilenin ötesinde bir şey sunacağını düşünüyorum. Bu ana çocuklarımda şahit olsun istedim" dedi.
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"DÜNYANIN EN GÜZEL ANNESİ"
Bunun üzerine Uzay Altuğ, annesi Çağla Şıkel için; "Dünyanın en güzel annesi" ifadelerini kullandı. Şıkel, oğlunun sözlerinin ardından ona sarılarak karşılık verdi.
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Çağla Şıkel'in eski sevgilisi Nail Gönenli de geceye yeni sevgilisi İdil Yazar ile geldi.
Nail Gönenli, İdil Yazar ile ilk kez el ele bir etkinlikte görüntülendi.
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"BİRBİRİMİZİ 19 YILDIR TANIYORUZ"
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu da "Enis, çok eski arkadaşım. Biz birbirimizi 19 yıldır tanıyoruz. Bu oyunu ne kadar çok hayal ettiğini biliyorum. Oyunu prodüksiyon haline getirmesi uzun sürdü. İnanılmaz heyecanlıyım" dedi.
Şebnem Bozoklu ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Enis kendi hayat hikâyesinin bir anlatımı olduğu için ben de bir karakter olarak bu oyunun içindeyim. Beni de bu hikâyede canlandırıyorlar. O yüzden merakla bekliyorum. Bu gece beni biraz gözyaşı bekliyor.
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Ecem Erkek
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Yüsra Geyik
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İpek Erdem
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Cansu Tosun
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Derya Şensoy