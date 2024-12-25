Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nail Gönenli, yeni sevgilisi İdil Yazar ve eski sevgilisi Çağla Şıkel oyunda karşılaştı - Magazin haberleri

        Eski âşıklar oyunda karşılaştı

        Bir süredir şef İdil Yazar ile aşk yaşayan avukat Nail Gönenli, ilk kez sevgilisiyle gittiği 'Hayalperest' adlı tiyatro oyununda eski sevgilisi Çağla Şıkel ile karşılaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 08:22 Güncelleme: 25.12.2024 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı 'Hayalperest' adlı oyun Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluştu. Oyunu izlemeye gelenler arasında; Çağla Şıkel, Yüsra Geyik, Şebnem Bozoklu, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak, Sertab Erener, Cansu Tosun, Nail Gönenli sevgilisi İdil Yazar, Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar, Selim Demir, Hasibe Eren, Ecem Erkek, Derya Şensoy, Fatih Terim, Fulya Terim, Buse Terim Merve Terim Çetin, Oğuzhan Koç ve Hazal Şubaşı gibi ünlü isimler vardı.

        • 2

          "BU ANA ÇOCUKLARIM DA ŞAHİT OLSUN İSTEDİM"

          Davete; çocukları Kuzey ve Uzay ile gelen Çağla Şıkel; "Enis'i çok seviyorum. Aileden biri olur ya onun mezuniyet töreninde gibiyim. Bugünü gerçekten çok hayal etti. Bugün izleyicilere hayal edilenin ötesinde bir şey sunacağını düşünüyorum. Bu ana çocuklarımda şahit olsun istedim" dedi.

        • 3

          "DÜNYANIN EN GÜZEL ANNESİ"

          Bunun üzerine Uzay Altuğ, annesi Çağla Şıkel için; "Dünyanın en güzel annesi" ifadelerini kullandı. Şıkel, oğlunun sözlerinin ardından ona sarılarak karşılık verdi.

        • 4

          Çağla Şıkel'in eski sevgilisi Nail Gönenli de geceye yeni sevgilisi İdil Yazar ile geldi.
          Nail Gönenli, İdil Yazar ile ilk kez el ele bir etkinlikte görüntülendi.

        • 5

          "BİRBİRİMİZİ 19 YILDIR TANIYORUZ"

          SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu da "Enis, çok eski arkadaşım. Biz birbirimizi 19 yıldır tanıyoruz. Bu oyunu ne kadar çok hayal ettiğini biliyorum. Oyunu prodüksiyon haline getirmesi uzun sürdü. İnanılmaz heyecanlıyım" dedi.

          Şebnem Bozoklu ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Enis kendi hayat hikâyesinin bir anlatımı olduğu için ben de bir karakter olarak bu oyunun içindeyim. Beni de bu hikâyede canlandırıyorlar. O yüzden merakla bekliyorum. Bu gece beni biraz gözyaşı bekliyor.

        • 6

          Ecem Erkek

        • 7

          Yüsra Geyik

        • 8

          İpek Erdem

        • 9

          Cansu Tosun

        • 10

          Derya Şensoy

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alkollü içkilerde maktu ÖTV'ye zam
        Alkollü içkilerde maktu ÖTV'ye zam
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "sepete ekledi"
        Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "sepete ekledi"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        İsias Otel davasında karar açıklandı
        İsias Otel davasında karar açıklandı
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Şehit teğmenin fotoğrafıyla dolandırdı!
        Şehit teğmenin fotoğrafıyla dolandırdı!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        Habertürk Anasayfa