"İnsanların önceliği hayatta kalmak"

Kabil kentinde beklediğinden çok daha canlı bir hayata sahip olduğunu belirten Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ülkede büyük bir belirsizlik olduğunu ve herkesin diken üstünde beklediğini ifade etti.
Alçı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kabil Yetimhanesi'nde 300 çocuk varmış. Biz gittiğimizde yaklaşık 50 çocuk vardı. 'Biz bu çocukları doyuramıyoruz, annesi ve babası hayatta olanlar gelsin alsın' demişler.
Yetimhanede hepsinin hayali var, Türkiye'ye gitmek istiyorlar. Afganistan'da hiçbir gelecek göremiyorlar.
Kabil'in gecelerinden tedirgin olmamak mümkün değil. Son derece tenha sokaklar. Ama gündüzü de bunun tezatı. Belirsiz bir sürece girilmemiş gibi insanlar sokakları dolduruyor. Trafik keşmekeş, şerit yok, ışık yok. Kabil'in çok canlı bir şehir hayatı var, bu kadarını beklememiştim.
Hayat çok dinamik akıyor. Benim gördüğüm Kabil o kadar kalabalık ki, demek ki bundan öncesi çok daha kalabalıktı. Buradaki temel sorun öncelikle hayatta kalmak meselesi. İnsanlar yaşamaya devam etmeye çalışıyorlar.
"İNSANLAR YANIMIZA GELİP 'BİZİ DE GÖTÜRÜN' DİYOR"
Yanımıza insanlar geliyor. 'Bizi de götürür müsünüz' gibi taleplerde bulunuyorlar. 'Bize Amerikalılar söz vermişti, ama tutmadılar' diye konuşuyor. Ancak çok fazla kalabalıkta konuşmamaya çalışıyorlar. Bir de çok kritik noktalarda konuşanlar var. Çok büyük bir belirsizlik var. İnsanlar bir şekilde diken üstünde bekliyor. Bu süreç ne zaman aydınlığa kavuşacak? Bu hükümet kalıcı mı olacak? Kadın meselesi de belirsizliğini koruyor. Kadınlar çok tedirginler.
Bugün hükümet sözcüsüne sordum. Molla Birader'le ilgili iddiaları. 'Bunların hepsi spekülasyon, biz çok büyük bir uyum içerisinde, belli idealler çerçevesinde bir yere gitmek istiyoruz' diye konuşuyor. Yazılan haberler Taliban kaynaklarına dayandığı söyleniyordu. BBC haberlerinde sözgelimi. Ama bunlar hangi kaynaklar bilemiyorum. Burada fısıltı gazetesi çalıştıracak bir hava yok gördüğüm kadarıyla.
Kadınlarla ilgili bir cümle kurdu. Kadınların kadınları neye, kime bağlı? Bu nasıl olacak? Onun cevabını verdi. Kadınlar okuyabilecek, çalışacaklar mı? Kadınların kaderi kimin elinde, işte bunun cevabını verdi.
Şu anda havalimanında ekipler çalışıyor. Katar ile Türkiye birlikte konuşuyor. Başka bölümde BAE ekiplerinin çalıştığı söylendi. Türkiye'nin orada olmasından memnuniyet olacaklarını belirten cümleler kurdu. Havaalanının ismi artık Hamid Karzai değil Uluslararası Kabil Havalimanı oldu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!