Nagehan Alçı Afganistan'da! Taliban'dan tanınma ve yol haritası mesajları

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de. Taliban hükümetinin yönetimindeki Afganistan'daki son gelişmeleri aktaran Alçı, Taliban Hükümeti Sözcüsü'yle yaptığı görüşmeyi aktardı.

Alçı, "Taliban Sözcüsüyle 1,5 saat sohbet ettik. Yeni hükümet medyasının temsilcileri vardı. Yavaş yavaş nasıl bir yol izleyecekleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Bundan sonra ne yapılacak, 'Bize yardım edin' mesajı vermeye çalışıyorlar" dedi.

Afganistan'da genel seçimlerin yapılması belirsizliğinin devam ettiğini söyleyen Alçı, Taliban hükümetinin uluslararası kamuoyunda tanınması ve yardımların ülkeye gelmesi gerektiğini bildirdiklerini söyledi.

Alçı gelişmeler hakkında şunları söyledi:

"Bu geçici hükümetin ne kadar süreceği belli değil. 'Bizi hiç kimse tanımazsa biz de yol haritamızı hayata geçiremeyiz' diyorlar. 'Bizim tanınmaya ve uluslararası yardıma ihtiyacımız var' diyorlar. Yardımlar gelmezse Afganistan'daki belirsizlik devam edecek. Geçici olarak açıklanan bu hükümet, çok da geçici olmayabilir."

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Alçı, bankaların en fazla haftalık 200 dolar verebildiğini, ancak dolar olarak değil Afgani olarak verebildiklerini söyledi.

"Kalabalıkta belli bir risk var" diyen Nagehan Alçı, "Burada en önemli şey, hakların tesis edilmesi için insanların hayatta kalması gerebiliyor. Açlık meselesinin çözülmesi gerekiyor" dedi.

Kabil Hamid Karzai Havaalanı hakkındaki son gelişmeleri de aktaran Alçı, "Havaalanıyla ilgili Pakistan'dan uçaklar olduğu söyleniyor. Ancak bu onaylanmıyor. Uluslararası havaalanı bir süre daha açılamayacak. Uçuşlarla ilgili net bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Katarlıların destekleri ve temaslarının devam ettiğini aktaran Alçı, "Katar'a bakış aynen devam ediyor" dedi.