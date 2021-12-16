Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı davanın görülmesine devam edildi.
GİZLİLİK KARARI VAR
İstanbul 11.Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle basın mensupları alınmadı.
Duruşmada Ahu Yağtu’nun şoförü Ali Elbasan ile eski arkadaşı olan, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan Özçapkın tanık olarak dinlendi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve taraflara tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
Cem Yılmaz 2012'de evlendiği Ahu Yağtu'dan bir yıl sonra boşanmıştı.
500 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ
Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ve 3 gayrimenkul vermişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.
Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun nafaka davasında yeni gelişme/nafaka-davasinda-yeni-gelisme-3285660-magazin
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