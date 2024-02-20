Nadir bir doğum lekesine sahip kadın neden görünürlüğünü artırmak istiyor?

GLORIA’NIN VÜCUDUNDA BÜYÜK BİR KISMI KAPLIYOR

Gloria'ya göre bu doğum lekesi; göğsünün, sırtının ve kolunun önemli bir bölümünü kapsıyor. Gloria bu lekesinin kapsamlı bir bakım gerektirmese de temel bakımını yapması gerektiğini açıklıyor. Özellikle güneşten koruması gerektiğini ve nemlendirmek zorunda olduğunu da ekliyor.