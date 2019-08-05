Nadide Hayat filmi oyuncuları kimler? Nadide Hayat filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Türk sinemasından oyuncular yer alıyor. İşte, filmin detayları...

NADİDE HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır.

Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!