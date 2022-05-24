Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuva, ikinci gün maçlarıyla devam etti.
Tek erkeklerde 13 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki dünya 5 numarası İspanyol Nadal, 82 numaralı seribaşı Avustralyalı Jordan Thompson'ı 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.
Dünya 1 numarası Sırbistanlı Djokovic ise 94 numaralı seribaşı Japon Yoshihito Nishioka'yı 6-3, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 3-0 geçerek tur atladı.
10 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie, Fransız Manuel Guinard'ı 3-0 (7-5, 6-2, 6-0), Fransız Corentin Moutet ise 2015 Fransa Açık şampiyonu İsviçreli Stan Wawrinka'yı 3-1 (2-6, 6-3, 7-6, 6-3) mağlup etti.
17 numaralı seribaşı ABD'li Reilly Opelka da Sırbistanlı Filip Krajinovic'e 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
ANETT KONTAVEIT ELENDİ
Tek kadınlarda, 42 numaralı seribaşı Avustralya Ajla Tomljanovic, 1 saat 52 dakika süren mücadelenin ardından dünya 5 numarası Estonyalı Anett Kontaveit'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek sürprize imza attı.
2021 ABD Açık şampiyonu 12 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Emma Raducanu, dünya 184 numarası Çek Linda Noskova karşısında zorlanmasına rağmen 6-7, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak ikinci tura kaldı.
Tarafsız sporcu olarak katılan 15 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka, Rumen Ana Bogdan'ı; dünya 17 numarası Alman Angelique Kerber ise 89 numaralı seribaşı Polonyalı Magdalena Frech'i 2-1'lik skorlarla mağlup ederek turnuvaya devam etti.
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