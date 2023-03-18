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Naci Ünüvar, Milli Takım tercihini açıkladı!

Trabzonspor'un Hollanda doğumlu oyuncusu Naci Ünüvar, milli takım tercihini açıkladı

Giriş: 18.03.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Naci Ünüvar, Milli Takım tercihini açıkladı!
AA

Bordo mavili takımın sezon başında Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu Türkiye'yi seçtiğini duyurdu.

Ünüvar, sosyal medya hesabından, "Ay yıldızlı formayı gururla temsil etme kararı aldım. İnşallah Türk Milli takımıyla nice başarılar kazanacağız" açıklamasını yaptı.

Ajax altyapısından yetişen genç oyuncu, Hollanda ekibinin çeşitli yaş kategorilerinde 132 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 46 kez ağları sarsan Naci Ünüvar, 31 de gol pası verdi.

Süper Lig'de de 7 kez forma giyen Naci, 1 gol, 1 de asiste imza attı.

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