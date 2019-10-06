Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezlerinden olan Nabil Dirar, milli arada ameliyat olacak.

Tecrübeli futbolcunun sezon başından beri kasık fıtığı nedeniyle iğnelerle oynadığı belirtilirken lige verilen arada bu sıkıntıya son vermek için ameliyat olacağı kaydedildi.