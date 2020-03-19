19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de coronavirüs vakasına rastlanmasının ardından maske kullanımıda arttı. Peki coronavirüsten koruyan en iyi maskeler nelerdir? İşte detaylar...
N149 MASKE NEDİR?
N149 Ventilli FFP1 Virüs Korumalı Filtreli
Yeni standarda göre tüm toz maskeleri hem katı hemde su ve yağ bazlı sıvı zerreciklere karşı koruma sağlıyor ve SL koruma tüm maskelerde yer alıyor.
N149 MASKE REÇETEYLE SATILACAK
Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilmesine karar verdi.Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."
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