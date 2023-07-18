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        Myanmar nerede, hangi kıtada yer alır? Myanmar başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        Myanmar; 1948 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından Burma Birliği, 1989 senesinde yapılan bir değişiklikle de Myanmar Birliği Cumhuriyeti adını almıştır. Sahip olduğu toprakların yaklaşık %60'ının ormanlarla kaplı olduğu Myanmar, doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin bir ülke olmasıyla dikkat çekmektedir. Bağımsızlığını kazandığı dönemden günümüze çeşitli etnik gruplar arasındaki çatışmalara da sahne olan Myanmar hangi kıtada yer almaktadır? Myanmar başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 17:40
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        Myanmar nerede, hangi kıtada yer alır?
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        İdari anlamda yedi eyalet ve yedi bölgeye ayrılarak idare edilen Myanmar’da nüfusun büyük bir çoğunluğu Birmanyalılardan meydana gelmektedir. %70’lik bir okuryazar oranına da sahip olan Myanmar nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Myanmar para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

        Myanmar Nerede?

        Myanmar hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Asya’nın güneydoğunda konumlanmış bir ülke olan Myanmar; kuzey ve kuzeydoğuda Çin, batıda Bangladeş ile Hindistan, güneydoğuda ise Tayland ile komşudur. Güneyinde ve güneybatısında Andaman Denizi ile Bengal Körfezi’ne de kıyısı olan Myanmar, sahip olduğu geniş kıyılarla da dikkat çekmektedir.

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        Tarihte ilk kez 9. Yüzyılda, Birmanyalıların bölgeye yerleşmesiyle kendini gösteren Myanmar; 19. Yüzyılda Britanya Krallığı’nın bir sömürgesi haline gelmiş, 2. Dünya esnasında ise Japonya tarafından işgal edilmiştir. Japonya’nın savaştan mağlup ayrılmasının ardından 1945 senesinde Müttefik Devletler tarafından geri alınan Myanmar’ın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1948’dir. Günümüzde gelir dağılımı açısından dünyanın en eşitsiz ülkeleri arasında yer alan Myanmar; Doğu Asya Zirvesi, ASEAN ve Bağlantısızlar Hareketi gibi uluslararası organizasyonlara da üye konumundadır.

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        Myanmar Başkenti

        Bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar’ın başkenti Nepido’dur. Ülkenin başkenti olmasının yanında en büyük ikinci şehri de olan Nepido, ülkenin tam ortasında konumlanmıştır. 4600 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan bu başkentte, Myanmar Müzesi ve Nepido Parkı şehrin önemli simgeleri arasında yer almaktadır. Özellikle Myanmar Müzesi içinde sergilenmekte olan birçok resim ve heykel, kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekmektedir.

        Myanmar Nüfusu

        2023 verilerine göre Myanmar’ın nüfusu 54 milyon 583 bin kişiden meydana gelmektedir. Birden fazla etnik unsurdan meydana gelen Myanmar’da nüfusun yaklaşık olarak %75’i Birmanyalılardan meydana gelmektedir. Ülkedeki resmi dil Birmanca olmasına rağmen, nüfus içindeki çeşitlilik sebebiyle nüfusun yalnızca %65’i bu dili konuşmakta; geri kalan %35’lik kesim ise yaşadıkları bölgenin dillerini konuşmaktadır.

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        Myanmar Para Birimi

        Myanmar’da kullanılmakta olan resmi para biriminin adı Myanmar kyatıdır. Myanmar Merkez Bankası tarafından ilk kez 1989 yılında basılarak tedavüle sokulmuştur. Madeni paralar ve kâğıt banknotlardan meydana gelen bu para biriminin uluslararası alandaki kodu ise MMK’dır.

        Myanmar Bayrağının Anlamı

        1974 yılından itibaren kullanılmakta olan eski bayrağın 2010 tarihinde alınan bir kararla değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan Myanmar bayrağı; sarı, yeşil ve kırmızı renkten oluşturulmuş üç yata şerit ile bu şeritlerin tam ortasında yer alan bir adet beş köşeli yıldızdan meydana gelmektedir. Myanmar bayrağı üzerinde yer alan sarı renk dayanışmayı, yeşil renk ulusal barışı, kırmızı renk ulusun sahip olduğu tüm değerleri, bayrağın merkezinde yer alan beş köşeli yıldız ise Myanmar’ın birliğini temsil etmektedir.

        Myanmar Şehirleri

        İdari olarak yedi eyalet ve yedi bölge şeklinde örgütlenmiş olan Myanmar’da toplam 40 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Nepido
        • Yangon
        • Bagan
        • Mandalay
        • Bago

        Myanmar Türkiye Saat Farkı

        Myanmar ile Türkiye arasında 3 saat 30 dakikalık bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Myanmar’dan 3 saat 30 dakika daha geridedir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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