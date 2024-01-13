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        Haberler Kültür-Sanat Sinema My French Film Festival 19 Ocak’ta başlıyor!

        'My French Film Festival'i 19 Ocak’ta başlıyor!

        UNIFRANCE tarafından düzenlenen ve genç frankofon film yapımcılarını öne çıkaran MyFrenchFilmFestival'de 11 dilde alt yazılı 26 kısa ve uzun metrajlı film 19 Ocak - 19 Şubat 2024 tarihleri arasında MyFrenchFilmFestival.com internet sitesinden izlenebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:03
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        'My French Film Festival'i başlıyor!
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        UNIFRANCE tarafından düzenlenen ve genç frankofon film yapımcılarını öne çıkaran öncü festival MyFrenchFilmFestival, dünyanın her yerinden İnternet kullanıcılarını uluslararası festivallerde sunulan Frankofon uzun ve kısa metrajlı filmlerden oluşan bir seçkiyi çevrim içi keşfetmeye davet ediyor.

        Seçkide yer alan 11 dilde alt yazılı toplam 26 kısa ve uzun metrajlı film 19 Ocak - 19 Şubat 2024 tarihleri arasında MyFrenchFilmFestival.com internet sitesinden izlenebilecek.

        Festival seçkisinde bulunan 3 film, Jeanne Aslan ve Paul Saintillan’dan “Fifi”, Alain Ughetto’dan “Köpekler ve İtalyanlar Giremez” ve Jean-Baptiste Durand’dan “Chien de la casse” Türkçe altyazılı olarak izlenebilir.

        MyFrenchFilmFestival yarışma seçkisinde bulunan 9 uzun metraj ve 9 kısa metraj film ise Uzun Metraj Büyük Jüri Ödülü, Uzun Metraj Uluslararası Basın Ödülü, Kısa Metraj İçerik Üreticileri Ödülü ile Uzun ve Kısa Metraj İzleyici Ödülü için yarışacak.

        Bu yıl, Türk aktör ve eleştirmen Emrah Kolukısa festivalin Uluslararası Basın Jürisi’nde yer alıyor. Emrah Kolukısa festival ve jüri üyeliği hakkında şunları söylüyor: “Kültürler ve toplumlar arasındaki etkileşimin en etkili araçlarından biri elbette sinema ve bu anlamda böylesi bir festivalde jüri üyeliği görevi üstlenmek de çok gurur verici. Fransız sinemasının yeni kuşak yaratıcılarının sahne aldığı bu festivalde yarışan filmleri izlemek ve yeni ustaları keşfetmek büyük bir keyif olacağı gibi, uluslararası jürideki meslektaşlarımla yapacağımız değerlendirmeler kuşkusuz zihin açıcı bir etkiye yol açacak; filmleri izlemek için sabırsızlanıyorum.”

        MyFrenchFilmFestival boyunca Tüm Gözler Doktorlarda! / Hareket Halindeki Aileler / Kalp Atışları / Çılgın Dünya / Gençlik Ruhu Gibi Kokuyor / Gecenin Masalları / Kadınları Destekleyen Kadınlar / Sessizliğin Tadını Çıkarın adlı kategorilerde gösterimde olacak uzun ve kısa metrajlı filmleri puanlayarak siz de İzleyici Ödülü’nün jürisinde yer alabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #My French Film Festival
        #sinema
        #film
        #Emrah Kolukısa
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