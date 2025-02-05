Muzların aslında radyoaktif olduğunu biliyor muydunuz? İşte belki de daha önce hiç duymadığınız birbirinden ilginç 10 bilgi!

Finlandiya, her 1,59 kişiye bir sauna düşen bir ülke olarak da bilinir. Ayrıca, ren geyikleri ve Noel Baba efsanesi de buranın kültürel dokusunu şekillendirir. İnsanların stres seviyelerinin düşük olması, doğayla iç içe bir yaşam sürmeleri ve güçlü bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmaları mutluluklarını artıran faktörlerdir.