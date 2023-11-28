Muzlar neden kavislidir? İşte muzlara şeklini veren ilginç özellikleri

Tüm dünyada en çok sevilen meyvelerden biri olan muz birçok tatlının da başrolüdür. Peki, bu ilginç kavisli şekillerinin nereden geldiğini merak ettiniz mi?

Muzlar, muz ağacında birer tomurcuk olarak hayatına başlar. Meyve büyüdükçe uzar ve rengi parlak yeşilden, sarıya döner.