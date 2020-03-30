Diffie’nin ölümü sonrası sözcüsü, “Grammy ödüllü country müzik efsanesi Joe Diffie, 29 Mart Pazar günü koronavirüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı.

Ünlü şarkıcı, 27 Mart Cuma günü, kendisine koronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamış, “Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum” demişti.

Bugüne dek 20’den fazla country müzik hiti çıkaran Joe Diffie’nin en bilinen besteleri Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets),Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıydı.

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