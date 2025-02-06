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        Haberler Müzik Müziğin dev isimleri, Seda Akay’ın albümünde buluştu

        Müziğin dev isimleri, Seda Akay’ın albümünde buluştu

        Söz yazarı Seda Akay, kariyerinin en iddialı projesi 'Söz ve Seda Akay Vol. 1' albümünü dinleyicilerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 22:16 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:16
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        Seda Akay'ın albümünde buluştular
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        Müzik dünyasının en güçlü söz yazarlarından Seda Akay, kariyerinin en iddialı projesi olan 'Söz ve Seda Akay Vol. 1' albümü, müzikseverlerle buluşturuyor.

        Duayen söz yazarı Seda Akay’ın müzik kariyeri boyunca kaleme aldığı en hit parçalarını içeren albüm, aynı zamanda sanat dünyasının en başarılı isimlerinin yer aldığı benzersiz bir koleksiyon niteliğinde. Müzikal çeşitliliği, prodüksiyon kalitesi ve ustaca yorumlanmış şarkıları ile 'Söz ve Seda Akay Vol. 1' albümü sanatseverlerin arşivlerine ekleyeceği bir sanat eseri özelliği taşıyor. Dikkatli ve titiz bir çalışmanın ürünü olan albüm, geçtiğimiz yaz aylarında Tan Taşçı'nın seslendirdiği 'Zorlu Sevdam' ile ilk çıkışını single olarak gerçekleştirmişti.

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        Hakan Altun, Tan Taşçı, Derya Bedavacı, Serdar Ortaç, Büşra Pekin, Ferhat Göçer, Cenk Eren, Yeşim Salkım, Özge Özder ve Sinan Güleryüz’ün bir araya geldiği benzersiz albümde, Seda Akay’ın müzik tarihine damgasını vuran, 'Gözü Kör Olası', 'Zorlu Sevdam', 'Gönül Hancım', 'Sevdalım', 'Gümüş Kurşun', 'Gurur', 'Beyaz Sevda', 'Yar', 'Deli Yaz' ve 'Deli Mavi' eserleri birbirinden özel seslerle yeniden hayat buldu.

        Türk müziğinin en iyilerini buluşturan albümün çıkışı ise Serdar Ortaç’ın yeniden seslendirdiği, sözü Seda Akay’a müziği ise Tamer Özkan’a ait olan, 1997'de Yeşim Salkım’ın büyük fırtınalar koparan 'Gözü Kör Olası' şarkısı ile gerçekleşiyor. Yeşim Salkım’ın da Serdar Ortaç ile birlikte kamera karşısına geçtiği klibin yönetmeni ise Kemal Başbuğ.

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        'Söz ve Seda Akay Vol. 1' Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 7 Şubat’ta tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seda Akay
        #Söz ve Seda Akay Vol. 1
        #Serdar Ortaç
        #ferhat göçer

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