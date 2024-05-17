MÜZELER HAFTASI'NDA AYASOFYA TARİH VE DENEYİM MÜZESİ İLE EFES DENEYİM MÜZESİ ÜCRETSİZ Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi’nde Müzeler Haftası’na özel olarak yerli ziyaretçilere yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 Mayıs Müzeler Haftası sebebiyle Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi’ne özel olarak ziyaretlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, her gün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi 18 Mayıs Müzeler Günü’ne özel olarak saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Giriş ücreti ise Müzeler Haftası’nı da kapsayan 18-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirimli olacak.