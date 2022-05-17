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Haberler Dünya Rusya'dan son dakika açıklama: Rusya - Ukrayna müzakereleri bitti mi? - Güncel haberler

Rusya - Ukrayna müzakereleri durdu mu? Rusya'dan yeni açıklama

Interfax Haber Ajansı'na konuşan Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rudenko, Rusya ve Ukrayna'nın herhangi bir boyutta görüşme olmadığını ifade etti.

17.05.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan son dakika açıklama: Rusya - Ukrayna müzakereleri bitti mi? - Güncel haberler
Rusya - Ukrayna müzakereleri durdu mu?
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Interfax Haber Ajansı'na konuşan Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya ve Ukrayna'nın herhangi bir boyutta görüşme yapmadığını açıkladı.

Rudenko "Hayır, müzakereler devam etmiyor. Ukrayna pratikte müzakere sürecinden çekildi" diye konuştu.

"UZAKTAN DEVAM EDİYOR" DENİLMİŞTİ

Rusya - Ukrayna görüşmelerinde yer alan baş müzakereci Vladimir Medinsky, Mayıs'ın ilk haftalarında yaptığı açıklamada Ukrayna ile barış görüşmelerinin sona ermediğini uzaktan yapılmaya devam edildiğini söylemişti.

Rus Interfax Ajansı'nın aktardığına göre Rus tarafının baş müzakerecisi Vladimir Medinsky, Ukrayna ile görüşmelerin uzaktan gerçekleştiğini ve durmadığını açıklamıştı.

RUSYA GERİ ÇEKİLMEKLE SUÇLAMIŞTI

Rus müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky geçtiğimiz hafta, Kiev müzakere heyetinin anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildiğini ifade etmişti.

Kiev yönetiminin İstanbul’da yapılan toplantıda alınan kararların yazılı metne dökülmesi aşamasında geri çekildiğini söyleyen Slutsky, “Kiev tarafı ile müzakere etmek oldukça güç. Şu anda müzakereleri sürdürmek zor olsa da Rus müzakere heyeti üyelerinden biriyim. Kiev temsilcileri bazı konularda anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildi. Biz şuan sadece özel askeri harekata destek anlamında elimizden geleni yapıyoruz” demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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