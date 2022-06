MÜZEDE BİR GECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Night at the Museum isimli film, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirilmiştir. Gerçekte ABD New York'ta hizmet veren müze 1869 yılında açılmıştır ve 34 milyondan fazla bitki, fosil, hayvan, mineral,göktaşı, kaya, insan kalıntısı, insan kültürel eseri örneğinin yanı sıra donmuş doku ile genomik ve astrofiziksel veriler için özel koleksiyonları bulunmaktadır.