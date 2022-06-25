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Müzede Bir Gece filmi konusu ve oyuncuları: Müzede Bir Gece nerede çekildi? Müzede Bir Gece konusu ne ve oyuncuları kimler?

Müzede Bir Gece filmi konusu ve oyuncuları: Müzede Bir Gece nerede çekildi?

Müzede Bir Gece filmi 25 Haziran Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Televizyonda yayınlanan Müzede Bir Gece filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. İşte, Müzede Bir Gece filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

25.06.2022 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Müzede Bir Gece filmi 25 Haziran Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Ünlü komedi ve fantastik yapımlar türündeki Müzede Bir Gece filminin başrolünde Ben Stiller yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'in oturduğu 2006 yapımı filmin çekildiği yer, oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte, Night at the Museum isimli Müzede Bir Gece filmi konusu ve oyuncuları...

  • MÜZEDE BİR GECE FİLMİ KONUSU NE?

    New York'ta işsiz ve yeni boşanmış olan Larry Daley, tam anlamı ile bir kaybeden konumundadır. Oğlu Nick, babasına dair hayalkırıklığı yaşamaktadır. Larry en sonunda bir müzede gece bekçiliği görevini kabul eder. Bu işe girerken üç tane yaşlı güvenlik görevlisinin yerini alır. Adamlar henüz emekli olmuşlardır. Larry'nin ilk vardiyasında müzede hiçbir şeyin normal olmadığı açığa çıkar.

     

    Tüm heykeller, güneş battıktan sonra canlanarak hareket etmeye başlarlar. O andan itibaren müze tam bir kaosa döner. Bir gece Larry oğlunu da yanında getirir ve paraya ihtiyacı olan diğer emekli güvenlik görevlileri sihirli bir taşı çalmak için müzeye girerler. Larry, bu işle baş edebilmek için tüm tarihi karakterleri organize eder. Suçluları yakalamak ve müzeyi korumak zorundadır.

  • MÜZEDE BİR GECE OYUNCU KADROSU

    Ben Stiller: Larry Daley, Laaa

    Owen Wilson: Jedediah Smith

    Robin Williams: Theodore Roosevelt, Garuda

    Dan Stevens: Lancelot

    Ricky Gervais: Dr. McPhee

    Ben Kingsley: Mısırlı Firavun

    Rami Malek: Ahkmenrah

    Steve Coogan: Gaius Octavius

    Rebel Wilson: Tilly

    Mizuo Peck: Sacajawea

    Skyler Gisondo: Nick Daley

  • MÜZEDE BİR GECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Night at the Museum isimli film, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirilmiştir. Gerçekte ABD New York'ta hizmet veren müze 1869 yılında açılmıştır ve 34 milyondan fazla bitki, fosil, hayvan, mineral,göktaşı, kaya, insan kalıntısı, insan kültürel eseri örneğinin yanı sıra donmuş doku ile genomik ve astrofiziksel veriler için özel koleksiyonları bulunmaktadır.

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