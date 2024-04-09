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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri güncellendi

        Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri güncellendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri uzatıldı. Turizm sezonu boyunca Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyarete açık olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:17
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        Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri güncellendi
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        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri turizm sezonu boyunca uzatıldı.

        Bu kapsamda, Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Ziyaret saatleri güncellemesine göre, İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00'e kadar, Ayasofya Tarihi Müzesi, Van Akdamar Anıt Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

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        #Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri
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        #müze ve ören yerleri
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