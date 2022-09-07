Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımladı.
Müze sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre %5,1 artarak 519 oldu. Müzelerin 210 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 309 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı ise 143 oldu.
ESER SAYISI 3 MİLYON 719 BİN 409 OLDU
Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre %0,7 artarak 3 milyon 719 bin 409 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı geçen yıla göre %0,7 artarak 3 milyon 301 bin 789 olurken bu eserlerin %87,4'ünün envanterinin yapılmış olduğu görüldü. Özel müzelerdeki eser sayısı %0,2 artarak 417 bin 620 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin %60,2'si sikke, %27,3'ü arkeolojik materyal, %6,9'u etnografik materyal, %3,6'sı tablet oldu.
MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 69 ARTTI
Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2021 yılında %69,0 artarak 23 milyon 245 bin 317 oldu. Ziyaretçilerin %71,6'sı Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 672 bin 796 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %41,6 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı %46,4 artarak 6 milyon 609 bin 937 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaretlerinden 362 milyon 270 bin 93 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 1 milyon 799 bin 388 oldu.
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ SAYISI YÜZDE 2,7 ARTTI
Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre %2,7 artarak 119 bin 253 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 854 ile İstanbul olurken, 7 bin 754 ile İzmir ve 4 bin 778 ile Muğla takip eden iller oldu. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre % 5,8 artarak 22 bin 233 oldu. Sit alanlarının %96,8'ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.
MİLLİ PARK SAYISI YÜZDE 2,2 ARTTI
Milli parkların sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre %2,2 artarak 46 olurken, milli park alanı %0,1 artarak 908 bin 543 hektara yükseldi. Tabiat parkı sayısı %4,0 artarak 260'a yükselirken, tabiat parkı alanı %1,9 artarak 109 bin 638 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişim göstermeyerek 31 olurken, tabiat anıtı sayısı %0,9 azalarak 114 oldu.
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