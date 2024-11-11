İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında yer alan Muzaffer Zorbey’in hayatı merak ediliyor. Peki Muzaffer Zorbey kimdir?

MUZAFFER ZORBEY ERKOÇKAR KİMDİR?

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Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Muzaffer Zorbey Erkoçkar da var.

Instagram'da 2 milyon takipçisi olan ve Galatasaraylı futbolcularla sık sık fotoğraf çektirip hesabında paylaşan Zorbey Erkoçkar, daha önce sarı kırmızılı takımda Gomis ve Zaniolo gibi futbolcularla fotoğrafları dikkat çekmişti.

Muzaffer Zorbey Erkoçkar kendisini iş insanı olarak tanıtıyor. Vipmen Lion Star's takımının kurucu başkanı olan Erkoçkar, önceki yıllarda medyada 'Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor' başlıklı haberlerle gündeme geldi. Söz konusu haberlere göre Erkoçkar 2019 yılında en iyi çıkış yapan iş insanı listesinin başında olduğu iddia edildi. Evli ve bir çocuk babası Erkoçkar'ın İstanbul Yeşilköy’de bir kafesi de bulunuyor.