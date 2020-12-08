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Müttefik oyuncuları kim? Müttefik filmi konusu nedir?

Müttefik filmi bu akşam televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Brad Pitt ile Marion Cotillard'ın yer aldığı 2016 çıkışlı film Müttefik oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar...

08.12.2020 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
Müttefik oyuncuları kim? Müttefik filmi konusu nedir?

Müttefik oyuncuları kimler? Müttefik filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. II. Dünya Savaşı konulu bir romantik gerilim filmi 2016 yılında vizyona girdi.

MÜTTEFİK OYUNCULARI KİMLER?

AktörRolü
Brad PittMax Vatan
Marion CotillardMarianne Beausejour
Jared HarrisFrank Heslop
Matthew GoodeGuy Sangster
Lizzy CaplanBridget Vatan
Anton LesserEmmanuel Lombard
August DiehlHobar
Camille CottinMonique
Charlotte HopeLouise
Marion BaileyBayan Sinclair
Simon McBurneyS.O.E. çalışanı
Daniel BettsGeorge Kavanagh
Thierry FrémontPaul Delamare

MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Romantik savaş türü Müttefik filmi birbirine aşık olan iki apayrı insanı temel alıyor. İstihbarat subayı Max Vatan 1942 yılında Kuzey Afrika’da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.

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