Mutsuz Prenses yine gündem oldu

Prenses Charlene'in babasının 'kızım çok savunmasız durumda' açıklaması ve prensesin çocuklarının doğum gününe dahi katılamaması, 'gizemli hastalığı' ve sağlık durumuna ilişkin tartışmaları artırmıştı.

Son olarak Fransız gazeteci Pilar Eyre'in Dubai’de bir makyaj sırasında prensesin yaralandığını iddia etmesi ve bu yüzden ortalarda görünmediğini açıklaması gözleri saraya çevirmişti. Konuyla ilgili spekülasyonların ardından saraydan yapılan açıklamada, prensesin "tatmin edici ve güven verici bir şekilde iyileştiği, ancak sağlığının tamamen iyileşmesi birkaç ay daha sürebileceği" ifade edilmişti.