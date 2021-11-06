50 yıl sonra görüldü! O balık İzmit Körfezi'nde!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, körfezin korunması ve canlı popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın (deniz salyası) ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, körfezin temizlenmesi için tedbirler aldı.
2 GÜNDE BİN 240 BALIK OLTAYA TAKILDI
AA'da yer alan habere göre çalışmalar sayesinde İzmit Körfezi, çok sayıda ve farklı çeşitte balığa ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle geçen hafta düzenlenen 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'nda iki günde 1240 balık oltaya takıldı.
FARKLI TÜRLERDE BİRÇOK BALIK
Bu balıklar arasında izmarit, lapin, hani, istavrit, ispari, kırlangıç, öksüz, dil, gelincik, barbun, eşkina, mezgit, iskorpit ve vatoz gibi farklı türler yer alıyor.
EN SON 50 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞTÜ
En son yaklaşık 50 yıl önce İzmit Körfezi'nde görülen ve haberlere konu olan orkinos da denizin derinliklerinde yeniden dolaşmaya başladı. Zıpkınla körfezin derinliklerine dalan balıkçılar, karşılarında orkinos görünce şaşkınlık yaşadı.
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