'Mutfak enflasyonu' durma noktasında

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Türk-İş, Haziran 2024 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, haziranda 18 bin 979 TL olarak hesaplandı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 61 bin 820 TL'ye ulaştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 24 bin 614 TL'ye yükseldi.

REKLAM 'MUTFAK ENFLASYONU' DURMA NOKTASINDA TÜRK-İŞ'in 'mutfak enflasyonu' verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,05 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 82,96 olarak hesaplandı. Mayıs ayında gıda harcamalarındaki aylık artış yüzde 7,02 olarak açıklanmıştı.