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Duman ve yağların dolapların içine yükselmesiyle birlikte biriken lekeler temizliği daha da zorlaştırıyor. Peki, mutfak dolapları nasıl temizlenir? İki bardak beyaz sirkeyi bir bardak su ile karıştırıp temiz bir bezi bu karışımla ıslatıp dolapların içini ve dışını silin ve kuru bir bezle kurulayın.

Parlak Mutfak Dolapları İçin Etkili Temizleme Yöntemleri

Özellikle mutfak temizliğinin vazgeçilmezi olan sirke, mutfak dolaplarını yağ ve kirden arındırır. Diğer temizleme işlemlerinde de kullanılabilir. Bunun nedeni, doğal asitler içermesidir. Temiz bir havluyu sirke içeren bir kapta seyreltmeden ıslatın, dolaplardaki yağlı gözenekleri kısa sürede temizlediğini göreceksiniz. Nemli bir süngerle silip, bir bezle tekrar silerek bu işlemin tekrarlanması kirleri tamamen ortadan kaldırır. İşte, diğer parlak mutfak dolapları için etkili temizleme yöntemleri:

Dolap içindeki tüm araç gereç ve parçaları boşaltmakla başlayın.

Bulaşıkları temizleyin ve dolaplara geri koymadan önce iyice kurulayın.

Sirkeli su ya da sabunlu su yapıp dolapların içlerini temizleyebilirsiniz.

Sirke hem sitrik asit, hem de sağlığa zararı olmayan bir temizleyicidir. Sadece yemeklere salatalara koymakla kalınmıyor aynı zamanda temizlik için en iyi yöntemlerden biridir.

Yağ tabakaları, kokular, inatçı kir izleri: mutfak dolapları temizlik sırasında genellikle zorluklar çıkarır. Mutfak dolapları ne kadar sık ​​temizlenirse, temizlik için o kadar az çaba harcanır. Kir, su izleri ve yağlı tabakalar mümkün olduğunca sık temizlenmelidir.

Ahşap mutfak dolapları için en iyi temizlik ürünü nötr sabundur. Kokuların ahşaba nüfuz etmesine izin vermezler ve ahşaba zarar verebilecek asit tehlikesi yoktur. Nötr pH değerine sahip olduğu için mutfakta yağlı veya emprenyeli tezgahlar için bile uygundur.

Dolapların ahşabında uzun süre su bırakmaktan kaçının ve çabuk kurumasını sağlayın. Dolapların ön kısımlarında bulunan kulp ve dekoratif yerlerin temizliğine ek olarak, dolapların alttan üste doğru temizlemek dalgalı olmasını engelleyecektir.

Beyaz Mutfak Dolapları Nasıl Temizlenir?

Mutfaklar, arkadaşlarımız ve ailemiz için bir buluşma yeridir. Yiyeceklerin, sohbetlerin en keyifli olduğu yerdir. Mutfak dolaplarını ne kadar sildiğinize bağlı olarak, sık sık temizlenmesi gereken yerler vardır. Ancak mutfak dolaplarımız, kiri, tozu, sıçrayan yağı ve diğer kalıntıların ilk hedefidir. Zamanla bu lekeler dolap yüzeylerine yapışır ve temizlemesi çok zorlaşır. Peki, beyaz mutfak dolapları nasıl temizlenir? Bazen mutfak dolaplarınızda yağ birikir ve o kadar kalındır ki kolayca görebilir, ancak kolayca çıkaramazsınız. Böyle durumlarda yağ sökücüler imdadınıza yetişir. Su ile seyreltip kullanabilir ya da köpük formunda olanları da kullanabilirsiniz. Buhar temizleyicisi diğer tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu yöntem çoğu mutfak yüzeyini, dolapları için uygundur. Bir buharlı temizleyicinin yardımıyla, mutfak alanınızı dezenfekte etmenin yanı sıra yağı kolayca temizleyebilirsiniz.

Yağlı Mutfak Dolapları Nasıl Temizlenir

Dolaplarınızdan herhangi bir yapışkan pisliği veya yağı çıkarmak söz konusu olduğunda, denemek isteyeceğiniz ilk şey bulaşık deterjanıdır. Yağlı mutfak dolapları nasıl temizlenir? Ilık bir suya bulaşık deterjanı ekleyip 1 -2 damla kadar da çamaşır suyu ilave edildiğinde mutfak dolapları temizlenmeye hazır hale geliyor. Bulaşık deterjanı yöntemi size uymuyorsa, karbonat ve sirke bazlı bir su yapabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram