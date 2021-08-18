Yabancıya konut satışında rekor

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı, 2012'de çıkan Mütekabiliyet Yasası'ndan sonra 8 yılda 245 bin adede yaklaştı. Yabancıların Türkiye'den ev alabilmesine olanak tanıyan ve 2012 yılının ortalarında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası, Türk gayrimenkul sektörüne yurt dışından ilgiyi artırdı.

Pandemi önlemlerinin kalkması ile turizme hızlı bir başlangıç yapan Türkiye'de, ev sahibi olmak isteyen yabancıların sayısı da her geçen gün artıyor. Yılın ilk yedi ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı. Yalnızca Haziran ayındaki artış ise yüzde 185 ile rekor kırdı. Türkiye'den en fazla konut satın alan ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran ve Rusya oldu. Sektör temsilcileri 2021 sonuna kadar yabancılara satılacak konut sayısının 50 bin ile rekor kıracağını belirtiyorlar.

TOPLAM SATIŞ AZALDI, YABANCIYA SATIŞ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temuz 2021 konut satış verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde toplam konut satışları yüzde 22.7 azalırken, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 artarak 4 bin 495 oldu. İlk yedi ayda yabancılara 25 bin 310 konut satıldı.



Yabancılara yapılan konut satış sayısı, Temmuz 2021

SAYI 245 BİNE YAKLAŞTI

Yabancılara konut satışı yoluyla Türk Vatandaşlığı'nın önünü açan Mütekabiliyet Yasası, 2012'nin ortalarında yürürlüğe girmişti. O dönemde Türkiye'de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk Vatandaşı olma imkanı tanındı. 2018'de ise Türk Vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin dolara indirildi. Bu indirim, Türkiye'den ev sahibi olmak isteyen yabancıların hızla artmasına yol açtı.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra özellikle son dört yılda satışlarda artış dikkat çekerken, bu süreçte en yüksek rakam 45 bin 483 adetle 2019'da görüldü. Söz konusu yasanın çıktığı 2012'den, 2021 yılı temmuz ayına kadar yabancıların aldığı konut sayısı 242 bin 334 adede ulaştı.

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı 2013'te 12 bin 181 adetken, 2014'te 18 bin 959'a ve 2015'te 22 bin 830'e çıktı. 2016'da 18 bin 189 adet olarak gerçekleşen söz konusu rakam, 2017'de 22 bin 234'e, 2018'de 39 bin 663'e yükseldi. Satış adedi 2019'da rekor kırarak 45 bin 483 adet oldu. 2020'de ise 40 bin 812, 2021 yılı temmuz ayı dahil toplam satış adedi 24 bin 983 adet oldu.

EN ÇOK IRAK VE İRAN VATANDAŞLARINA SATIŞ YAPILDI

TÜİK'te yer alan 2015-2021 dönemi uyruklarına göre satış istatistiklerine göre, Irak ve İran ilk 2 sırayı aldı.

Son 6.5 yılda yılda 37 bin 275 adetle en çok konutu Irak vatandaşları aldı. İkinci sırada 22 bin 153 adetle İranlılar, üçüncü sırada Rusya vatandaşları ise 14 bin 983 adet konut aldı. Almanya ise 8 bin 133 adet ile Türkiye'den en fazla konut satın alan beşinci ülke oldu.

Söz konusu sürede en çok konut alan ilk 20 millet listesine giren Kuveytliler 12 bin 407 adet, Afganistanlılar 9 bin 993 adet, İngilizler 6 bin 391 adet, konut aldı.

Bu sürede bazı yıllarda listeye giremese de Yemen, Filistin, Lübnan, Libya, ABD ve Çin vatandaşları da en çok konut alanlar arasında kendine yer buldu.

"2019 YILINDA REKOR KIRILDI"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, Habertürk'e yaptığı açıklamada, yılın bitmesine henüz 5 ayın kaldığını ve 50 bin adet hedefinin olduğunu belirterek, "2019 yılında 45 bin 483 adetle yabancıya konut satışında rekor kırdık. Dünyada pandeminin başladığı 2020'de yüzde 11 geriledik ve hemen rakiplere baktık. Rakiplerden yüzde 30'dan yüzde 70 düşüş var. Sadece Almanya pozitif ayrışmış durumda bu dönemde . Şirketler gibi devletler de rekabet ediyor. Türkiye ölçeğinde baktığımızda pandemide yabancıya konut satışı Türkiye lehine işledi. Daha 5 ayımız var. 2021'de toplam satış 50 bin barajına dayanır. 2025 yılında ise yıllık 50 milyar dolar ciro hedefliyoruz" dedi

"DÖVİZ KURU OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Döviz kurunun bizi satışı etkilediğini belirten Akbal, " Bizi etkileyen konu dövizin dalgalanması uluslararası yatırımları olumsuz etkiliyor. Daha stabil döviz kurumuz olsa Türkiye'ye giren para daha fazla olur. Döviz dalgalanmasının az olması daha yatırtım çeker." dedi

TÜRKİYE'DE EV SATIN ALMAYA OLAN İLGİNİN SEBEBİ NE?

Akbal, "Öncelikle bu dünyada göç sektörü diye bir sektör var var. Bir çok sebep saymakla beraber yıllık 400 milyar doları aşıyor . Türkiye buradan payını alıyor. Göç sektöründen en büyük payı ABD alıyor. Türkiye'nin vatandaşlık sunması, altyapısı, coğrafi iklimi, beklentilere karşılık vermesi, ucuz olması, kültürel miras vs. bunları hepsini bir araya koyduğumuzda Türkiye çok cazip. Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek istemelerinin başlıca sebepleri islamafobi ve faşim. Asya'dan ise ortak kültür, kendini vatandaş olarak görmesi, Çinliler dünyada daha rahat seyahat ve ticaret için, İran ise istikrarsızlık kısaca her coğrafyanın Türkiye'ye göçmek için kendin özgü gerekçesi var." açıklamasında bulundu

"HEDEF 225 BİN DOLAR"

Akbal, "Gayrimenkul sepetinde satış fiyatı ortalaması 150 bin dolar. Bunu 225 bin dolara çıkmayı hedefliyoruz. Sattığımız ürünün birim fiyatını artıracağız. Daha nitelikli konut üretilmesi ve daha nitelikli alıcıları hedefliyoruz. " dedi

EN ÇOK KONUT SATILAN İL İSTANBUL

Türkiye'den ev alımında en çok tercih edilen kent ise İstanbul. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa izliyor.

2021 Toplam - Total 24 983 İstanbul 12 059 Antalya 4 921 Ankara 1 588 2020 Toplam - Total 40 812 İstanbul 19 175 Antalya 7 735 Ankara 2 746 2019 Toplam - Total 45 483 İstanbul 20 857 Antalya 8 951 Ankara 2 539 2018 Toplam - Total 39 663 İstanbul 14 270 Antalya 7 938 Bursa 2 720 2017 Toplam - Total 22 234 İstanbul 8 182 Antalya 4 707 Bursa 1 474 2016 Toplam - Total 18 189 İstanbul 5 811 Antalya 4 352 Bursa 1 318 2015 Toplam - Total 22 830 İstanbul 7 493 Antalya 6 072 Bursa 1 501