Müşterisi yıkamaya getirdi, servet değerinde çıktı

Agop Kapucuyan'dan Zareh Penyamin'e, kadar önemli Kumkapı halı ustalarının yaptığı nadide örneklerden dünyada yalnızca 60 tane bulunuyor.
DHA'nın haberine göre bu halılardan bir tanesi 30 yıldır halıcılık yapan Bülent Çakırhan'ın ayağına geldi.
35 sene önce aldığı halıyı yıkatmaya götüren müşteri, halı yıkama ve tadilat işlerini yapan Çakırhan'ı şoke etti. Çakırhan hemen satın almak için teklifte bulundu.
Halıyı satın aldıktan sonra ilk işi elle yıkamak oldu. Yıkadıktan sonra halının değeri daha çok arttı çünkü üzerindeki figür ve desenler daha çok belirginleşti. Üzerinde 4 ayet bulunan halının Zareh Penyamin tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin'in, ustasına teşekkür etmek için halının sol alt köşesine de Agop yazdığı da görüldü.
21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenen '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halının yaklaşık 110 yaşında olduğu belirtildi.
Bir diğer eşi Topkapı Sarayı'nda bulunan halının piyasa değerinin ise yaklaşık 150 bin dolar olduğu kaydedildi. Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan, halının değeri hakkında bilgi verdi.
"HEMEN SAHİBİNİ ARADIM SATIN ALDIM"
Halıyı kendisine müşterisinin getirdiğini belirten Çakırhan, "Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Bu halıyı da bize müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi ben gördüğümde şok oldum çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım hikayesini öğrendim. Sahibi de halının değerinin bilincindeydi. Halıyı yıkadık ve satmayı düşünür müsünüz diye teklifte bulunduk. Teklifi kabul edince halıyı satın aldık" dedi.
"AVRUPA'DA 150-200 BİN DOLAR ARASINDA SATILIYOR"
Çakırhan şöyle devam etti:
"Bu halı Kumkapı ipek halısı. Kumkapı ipek halısı genelde 1800 ila 1940 yılları arasında yapılır. Genelde Ermeni ustalar bu halıları işliyor. Sultan Abdülmecid, halıya çok meraklı bir padişah. Abdülmecid Feshane'de Ermeni ustalara tezgahlar kurdurtuyor ve burada saray için halılar yaptırıyor.
Dünyada en iyi halı sanatıyla ünlü olan kişilerden biri Zareh Penyamin olarak biliniyor. Penyamin, Agop Kapucuyan'ın çırağı ancak ustasından daha iyi işler çıkartmış halıları dünyaca biliniyor. Penyamin yıllarca saray için halılar dokuyor. Osmanlı'dan sonra Penyamin artık kendisi için halı dokuyor ve piyasaya sürüyor. Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor. Her halıda farklı desenler figürler kullanıyor. Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa'da mezatlarda bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor. Bu halı da o fiyatları görür gibi geliyor"
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