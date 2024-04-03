Müstakil evinin bir katını sokak kedilerine yuva yaptı

"KEDİLERİM HASTALIĞIMA ÇOK İYİ GELDİ"

Canatar, parkinson hastalığı geçirdiğini ve bu süre içinde kedilerini yanından ayırmadığını ifade ederek, "Hastalığımda kediler bana çok iyi geldi. Belki de hastanede yatacaktım ama onlar bana çok iyi geldi. Onlar benim yavrularım gibi, torunlarım var ama bunlar da ön plandalar benim için" diye konuştu.