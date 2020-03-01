Yukatel Denizlispor'da Mustafa Yumlu, 2-0'lık BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan tecrübeli savunmacı, bugün futbol konuşmak istemediğini dile getirdi.

Sözlerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünden alıntı yaparak başlayan Mustafa Yumlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz." dedi.

Konuşurken duygulanan tecrübeli savunmacı "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.