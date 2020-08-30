Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta oyuncu Mustafa Uğurlu, önceki akşam sevgilisi ve oğlu Yunus Uğurlu ile Cihangir'deki bir mekanda eğlendi.

Bir araya gelen baba-oğula, oyuncunun Ayşegül isimli sevgilisi ve bir kadın eşlik etti.