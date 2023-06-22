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Mustafa Taşpınarlı'ya veda - Magazin haberleri

Mustafa Taşpınarlı'ya veda

Keman sanatçısı Mustafa Taşpınarlı, kansere yenilmişti. 79 yaşında vefat eden Taşpınarlı, son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 22.06.2023 - 07:46 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • İbrahim Tatlıses ve Sibel Can gibi ünlü isimlere sahnede eşlik eden usta keman sanatçısı Mustafa Taşpınarlı, 79 yaşında yaşamını yitirmişti.

  • ACI HABERİ SİBEL CAN DUYURMUŞTU

    Acı haberi ise Sibel Can, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü, "Türkiye'nin değerli keman virtüözü, TRT İzmir Radyosu'nun çok değerli keman sanatçısı ve benim çok kıymetli hocam Mustafa Taşpınarlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Melek kalpli hocam, seni çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun" sözleriyle dile getirmişti.

  • USTA MÜZİSYENE VEDA

    Yıllarca İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy gibi usta isimlerin sahnesinde yer alan keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı için dün ikindi namazına müteakiben Tepecik Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

  • Törende Taşpınarlı'nın ailesi ve sevenleri yer aldı. Sibel Can, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay gibi ünlü isimler çelenk yollayıp, taziyelerini iletti.

  • Mustafa Taşpınarlı'nın oğlu Namık Taşpınarlı, babasının iki yıldır verdiği kanser mücadelesine yenik düştüğünü belirtip, sanat camiasının önemli bir ismi kaybettiğini ifade etti.

    Törenin ardından Taşpınarlı'nın cenazesi Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.

  • MUSTAFA TAŞPINARLI HAKKINDA

    Mustafa Taşpınarlı, 1944’te İzmir Basmane’de dünyaya gelmişti. Babası da müzisyen olan ve İzmir’in yetiştirdiği en büyük keman ustası olarak bilinen Taşpınarlı, müzik kariyerine daha 8 yaşındayken başlamıştı.

    İzmir’de gazinolarda kemancılık yapmıştı. Askerliğini İstanbul’da yaptıktan sonra İstanbul’da kalmaya karar vererek müzik hayatını burada devam ettirmişti.

  • Mustafa Taşpınarlı; Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalışmıştı. Taşpınarlı, ayrıca Sibel Can’a hocalık yapmıştı.

    Mustafa Taşpınarlı, İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçmiş ve kadrolu baş kemancı olmuştu. Buradan da ayrılan Taşpınarlı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu'nda "Devlet Sanatçısı" unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etmişti.

    Usta müzisyen, Klasik Türk müziği korosundan emekli olduktan sonra müziğe bir süreliğine ara vermişti.

    Fotoğraflar: HT Magazin, DHA, Instagram

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