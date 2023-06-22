Mustafa Taşpınarlı; Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalışmıştı. Taşpınarlı, ayrıca Sibel Can’a hocalık yapmıştı.
Mustafa Taşpınarlı, İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçmiş ve kadrolu baş kemancı olmuştu. Buradan da ayrılan Taşpınarlı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu'nda "Devlet Sanatçısı" unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etmişti.
Usta müzisyen, Klasik Türk müziği korosundan emekli olduktan sonra müziğe bir süreliğine ara vermişti.
Fotoğraflar: HT Magazin, DHA, Instagram