"MUSTAFA SANDAL BENİM KAHRAMANIM"

Heyecanlı halleriyle dikkat çeken sanatçı Indira Elemes ise "Benim için çok önemli bir gün, yarın klip çıkıyor. Benim için büyük tecrübe oldu. Türkçe dersler öğrenmeye başladım. Mustafa beni burada çok güzel ağırladı." dedi.

Mustafa Sandal'ın şarkılarıyla dans ederek büyüdüğünü belirten Elemes, "Ona her zaman hayrandım, benim çocukluk kahramanım. Her zaman söylemek istiyorum ki; Kazaklar ve Türkler kardeştir." ifadelerini kullandı.