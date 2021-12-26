Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlilik hazırlıklarına başladı!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un evlenmeye karar verdiği ileri sürülmüştü. Çıkan haberleri doğrulayan Sandal, "Evet bir takım hazırlıklar yapıyoruz ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok" açıklamasını yaptı

26.12.2021 - 10:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kazakistan'ın tanınmış sanatçılarından Indira Elemes ile düet yapan Mustafa Sandal, önceki gün şarkıları 'Yok Say'ı tanıttı. Elemes, Sandal ve Sütşurup basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

  • "EVLİLİK HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

    Geçtiğimiz yıl ekim ayında birlikteliklerine bir şans daha veren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un nikah masasına oturacağı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili de konuşan Sandal, haklarında çıkan haberleri doğrulayarak, "Evet bir takım hazırlıklar yapıyoruz, ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok." açıklamasını yaptı. Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." dedikten sonra, Sandal, " Onu henüz göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

  • "MUSTAFA SANDAL BENİM KAHRAMANIM"

    Heyecanlı halleriyle dikkat çeken sanatçı Indira Elemes ise "Benim için çok önemli bir gün, yarın klip çıkıyor. Benim için büyük tecrübe oldu. Türkçe dersler öğrenmeye başladım. Mustafa beni burada çok güzel ağırladı." dedi.

    Mustafa Sandal'ın şarkılarıyla dans ederek büyüdüğünü belirten Elemes, "Ona her zaman hayrandım, benim çocukluk kahramanım. Her zaman söylemek istiyorum ki; Kazaklar ve Türkler kardeştir." ifadelerini kullandı.

  • "GENÇLERE EL VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Genç sanatçılara destek vermeye çalıştığını belirten Sandal, "Ben her zaman genç isimlere el vermeye çalışıyorum, bunu şimdi de uluslararası olarak yapmaya çalışıyorum." dedi.

    Şarkının klibini Kapadokya'da çektiklerini ifade eden 51 yaşındaki popçu, "15 yıl önce burada klip çekmek istemiştim, bu zamana kısmet oldu. Indira gördüğü anda oraya zaman bayıldı." şeklinde konuştu. Kazakistan'dan da övgüyle bahseden Mustafa Sandal, "Bu coğrafyanın duygu açısından bir mazisi var. Oraya gittiğiniz zaman aranızda bir bağ olduğunu hissediyorsunuz." dedi.

  • "BİZİM MESLEK EGO ZEHRİNE ÇOK AÇIK"

    Mesleğini her zaman dikkat ederek icra ettiğini belirten Sandal, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Mesleki istikrar benim hep önceliğim oldu, disiplinli olmaya özen gösterdim. Bizim meslek 'ego' denilen zehre çok açık bir meslektir. Seni etkilenmesine müsaade ederseniz yolunu şaşırabilirsiniz. Ben de normal insanlar gibi yaşıyorum. Fiziki olarak 30 yıldır spor yapıyorum, dikkat ediyorum. Kendimi zorlamayı seviyorum, 'Z kuşağıyla kopuyoruz' dedim. Ekibimle buna dikkat ettik ve jenerasyonu yakalamaya çalıştık.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.