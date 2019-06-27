Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı: Öyle mesajlar gördüm ki... - Magazin haberleri

2. Sayfa'nın haberine göre; Magazin dünyasındaki bir ayrılık haberi de Mustafa Sandal - Melis Sütşurup çiftinden geldi. İkili yollarını ayırdı.

Sütşurup'un yakın çevresine, "Mustafa ile Amerika'da kavga ettik. Cep telefonunda öyle bir mesaj gördüm ki, benim için artık bitti" dediği iddia edildi.

Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Boşandıktan sonra Mustafa Sandal'ın adı, başta oyuncu ve model olan Ceren Hindistan olmak üzere pek çok güzelle anılmıştı.