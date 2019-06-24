Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı mı? - Magazin haberleri

Şarkıcı Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra butik sahibi Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, yaklaşık 6 aydır gözlerden uzak ilişkilerini sürdürüyordu. Çift, sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bıraktı. İkilinin bu hareketi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

'EVLİLİK' SORULARINA YANIT YOK

Mustafa Sandal, geçtiğimiz aylarda bir restoranda sevgilisi Melis Sütşurup’la iftar yapmıştı. Mekan çıkışında objektiflere takılan ikiliden Sandal, "Her şey yolunda. İftar yaptık, şimdi eve gidiyoruz" diyerek aracına yönelip, muhabirlerin evlilik sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile Nişantaşı'nda ilk kez el ele böyle görüntülenmişti.