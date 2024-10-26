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        Haberler Magazin 'Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup ayrıldı' iddiası - Magazin haberleri

        'Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup ayrıldı' iddiası

        2022'de nikâh masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaştığı iddia edildi. Ayrılık iddiasını; Sütşurup'un sosyal medya hesabından 'Sandal' soyadını ve eşiyle yer aldığı fotoğrafları silmesi gündeme getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:38
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        • 1

          2018'de Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, 2022'de ikinci evliliğini Melis Sütşurup ile yaptı. Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' demişti.

        • 2

          Melis Sütşurup, sosyal medya hesabından 'Sandal' soyadını ve Mustafa Sandal ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sütşurup'un bu hareketi boşanma kararı aldıkları iddialarını gündeme getirdi.

        • 3

          Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından eşi Melis Sütşurup ile fotoğraflarını silmedi.

        • 4

          Mustafa Sandal da Melis Sütşurup da ayrılık iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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